Italiano enganado durante 15 anos por namorada fake recebe ajuda de amigos

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução/Instagram )

Amigos e parentes do italiano Roberto Cazzaniga criaram uma vaquinha para auxiliar o homem a se reerguer financeiramente e emocionalmente. O Italiano, que foi enganado por 15 anos num golpe de falso namoro na internet, transferiu a uma estelionatária cerca de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) sob alegação de que estaria ajudando com despesas hospitalares.

Após a divulgação e repercussão do caso, Danilo Rinaldi, amigo dele e ex-colega de time, criou uma vaquinha online no site GoFundMe. Até o momento mais de 9 mil euros (R$ 56 mil) foi arrecadado. Cazzaniga recebeu uma festa de seus amigos e parentes na quadra onde joga para animá-lo.

Danilo afirmou ao jornal O Globo que Roberto é uma pessoa boa e muito frágil que confiou nas pessoas erradas. "No começo, não foi fácil... depois de 15 anos. Ele estava muito triste, mas agora está aos poucos se sentindo melhor. Claro, depois de toda essa reação midiática, ele sente muita incredulidade, mas apenas precisa de mais tempo para se dar conta (do que aconteceu) e começar de novo, com uma vida nova. Criei a campanha no GoFundMe para ajudar Roberto depois dessa triste história. Ninguém vai devolvê-lo os últimos 15 anos, mas juntos podemos fazer algo para o futuro dele."



Ao jornal Corriere Della Sera, Roberto comentou "Não, nós nunca nos conhecemos. Nunca. Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra. O contato era apenas no celular, quase que diariamente. Ligava antes de eu ir treinar ou à noite, na hora de dormir. Como ela me tirou todo esse dinheiro? Nem sei ao certo, mil euros aqui, outros dois mil ali... No final chegamos a um total de 700 mil. Passado este pesadelo, é como se tivesse acordado de um coma que me fez perder décadas de vida."



-Relembre o caso-

Jogador passou 15 anos acreditando que namorava à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Ele contou recentemente, em entrevista a um telejornal italiano, que foi enganado após conhecer uma pessoa pela internet que usava fotos da modelo, mas se identificava como Maya. Após anos de farsa, a família do jogador e jornalistas reúnem provas para revelar golpe milionário que ele caiu.

A golpista se chama Valéria e mora em Sardenha, ilha italiana localizada a oeste da costa do país europeu. Após ser procurada Valeria negou envolvimento no golpe, dizendo ser uma amiga de Maya, "Enfim, seja o que for que eu fale, acho que você não acredita em mim", disse quando questionada sobre o dinheiro de Roberto.