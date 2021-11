Julgamento dos réus da boate Kiss começa na próxima quarta-feira

FS Fernanda Strickland

A tragédia ocorrida em uma boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em 2013 começará a ter um desfecho. Terá início na próxima quarta-feira (1/12) o julgamento dos quatro réus indiciados pelo incêndio da boate Kiss.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), a previsão de duração do julgamento é de 15 dias. Ainda de acordo com o TJ, esse será uma das audiências mais longas da história do estado. Haverá sessões nos três turnos do dias, inclusive aos fins de semana, estendendo-se até as 23h, mas podendo, dependendo das circunstâncias, entrar madrugada adentro. O primeiro dia de audiência terá inicio às 13 horas, e nos demais começará às 9h.

Os jurados do caso Kiss foram escolhidos na última quarta-feira (24/11). Foram sorteados 68 do total de 150 pessoas. A medida busca garantir que no dia do julgamento haja quórum para compor o Conselho de Sentença, integrado por sete jurados.