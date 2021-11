Variante ômicron pode adiar liberação do uso de máscaras em São Paulo

GB Gabriela Bernardes*

Com a possibilidade da chegada no Brasil da variante ômicron, a Prefeitura de São Paulo pensa em adiar a liberação do uso de máscaras em ambientes externos, medida que estava prevista para ocorrer a partir do dia 11 de dezembro, conforme calendário divulgado pela gestão estadual. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, agora, é arriscado manter a previsão.

Até o momento, a nova variante do coronavírus, batizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de ômicron, foi detectada em ao menos 12 países. No último domingo (28/11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou um passageiro brasileiro, vindo da África do Sul, que testou positivo para covid-19. Ele desembarcou em Guarulhos no sábado (27), em um voo da Ethiopian Airlines. Ainda não há confirmação se o caso se trata realmente da variante ômicron. O sequenciamento genético para a identificação da cepa do vírus está sendo feito pelo Instituto Adolfo Lutz, e a previsão é de que a análise fique pronta em até cinco dias.

A já agência havia recomendado o fechamento das fronteiras com África do Sul, de Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Namíbia e do Zimbábue. A Anvisa afirma que está fiscalizando e exigindo, por meio de portaria interministerial, que o viajante apresente exame PCR negativo para covid-19 realizado em, no máximo, 72 horas antes do voo internacional (na origem do voo). O passageiro em questão chegou ao Brasil com teste negativo, assintomático.

A pasta paulista deve divulgar um novo parecer sobre o assunto na próxima semana, no dia 6 de dezembro, data prevista para a conclusão das análises feitas pela Secretaria Municipal da Saúde sobre a viabilidade dessa flexibilização.

Alerta da OMS

Nesta segunda-feira (29), a OMS advertiu que a nova variante representa um "risco muito elevado" para o planeta. Segundo a organização, a probabilidade de que a ômicron se propague pelo mundo é elevada.

"Em função das características podem existir futuros picos de covid-19, que poderiam ter consequências severas", acrescentou a organização em um documento técnico, que também apresenta conselhos às autoridades para tentar frear seu avanço.

Mais cedo, os ministros da Saúde do G7 (França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido) se reuniram "para discutir a evolução da situação sobre a ômicron". O encontro, que ocorreu em Londres, foi organizado em caráter de urgência.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro