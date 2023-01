Mulher dá à luz a 'Superbebê' com mais de 5 kg em hospital de Santa Catarina

CB Correio Braziliense

Uma mulher do município de Caçador, Oeste catarinense, teve uma grande surpresa ao dar à luz a filha caçula nesta terça-feira (10/1). Maria Vitória Brandt nasceu pesando 5,046 quilos, uma "superbebê". A menina nasceu com 40 semanas e 51 centímetros às 15h48 por cesariana

A menina e a mãe, Luciana Brandt, 41 anos, estão bem e devem receber alta nesta quinta-feira (12/1). O nascimento de bebês com mais de 50 cm ou pesando acima de 3,5 kg é considerado atípico. Normalmente, eles nascem com peso entre 2,8kg e 3,5kg.

Ao G1, Luciana contou que a chegada de Maria Vitória foi bastante significativa para a família. "Ela foi muito esperada e planejada, pois eu já tenho 41 anos de idade, e meu médico disse que eu já não tinha mais óvulos para poder prosseguir com uma gestação devido a uma menopausa precoce”, contou a mãe, que já tinha cinco filhos antes da caçula.

“Mesmo sabendo que teria poucas chances de engravidar novamente me mantive com muita fé, e Deus quis assim. Estou muito feliz pela chegada dela, e não imaginava que ela iria pesar mais de 5 quilos", declarou a mamãe.

Mãe e bebê têm previsão de alta para esta quinta-feira (12/1), segundo o Hospital Maicé, onde a criança nasceu. A unidade de saúde afirmou que não é muito comum o nascimento de bebês com mais de 5 quilos.

De acordo com o obstetra do local, Juscelino Euler de Oliveira, pode acontecer da gestante ter uma diabetes gestacional sem saber. Sem tratamento, pode acontecer do bebê nascer com peso acima do normal, mas os recém-nascidos são saudáveis e são raros casos que tenham glicemia alta.

