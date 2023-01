Dos manifestantes presos, 64 já passaram por audiência de custódia

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (11/01), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) deu início às audiências de custódia dos presos envolvidos nos atos antidemocráticos em Brasília. Para o primeiro dia, foram realizadas 64 sessões, tanto de autuados com advogado constituído quanto daqueles representados pela Defensoria Pública.

As audiências estão sendo realizadas de forma virtual por juízes do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e das varas do TJDFT e da Justiça Federal, das 8h às 19h. De acordo com o tribunal, as sessões ocorrerão, inclusive, aos finais de semana e o trabalho permanecerá de forma ininterrupta, até que todos os presos sejam ouvidos.

Devido à grande quantidade de pessoas presas simultaneamente, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Morais, pediu a atuação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nas audiências de custódia dos envolvidos e delegou a realização dessas audiências para o TJDFT e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

As audiências começaram após reunião de Alexandre de Moraes com representantes do Ministério Público da União (MPU), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), da Ordem dos Advogados do Brasíl (OAB/DF), Defensoria Pública da União (DPU) e do DF.

Participaram da reunião o Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador J.J. Costa Carvalho, os juízes auxiliares da Presidência, 1ª Vice-Presidência e Corregedoria do TJDFT, respectivamente, Luis Martius Júnior, Marília Guedes, Eduardo Rosas, Fernando Mello e Clarissa Masili, além do Secretário-Geral do TJDFT Celso Oliveira.

