Cobra-coral vomita cobra-de-duas-cabeças após captura em Santa Catarina

Uma cobra-coral verdadeira viralizou ao vomitar uma cobra-de-duas-cabeças inteira que havia engolido. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O registo foi realizado pelo biólogo Christian Raboch e publicado em suas redes sociais na quarta-feira (11/1).

De acordo com o biólogo, a serpente expeliu o animal um dia após ser resgatada pelo profissional. "É raro resgatar uma serpente logo após ela ter ingerido uma presa. E vai de cada animal regurgitar ou não", explica o biólogo, especializado no resgate de animais silvestres.

A cobra-coral verdadeira é considerada uma das serpentes mais venenosa do país. Mas é um réptil que não costumam dar bote, sendo raro casos de acidentes com a espécie. A cobra de 69 cm, será enviada ao Instituto Butantan para extração do veneno e produção do soro antiofídico, segundo informações da Globo.

A reação da serpente aconteceu devido a um estresse de captura. "Quando as serpentes comem algo, geralmente elas ficam pesadas, mais vulneráveis. Quando elas se sentem estressadas, ou quando há alguma ameaça por perto, elas acabam regurgitando aquilo que comeram para ficarem mais leves e poderem fugir", explica o biólogo.

