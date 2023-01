Lula diz que Planalto precisa de triagem: "Repleto de bolsonaristas"

IS Ingrid Soares

Em café da manhã com jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (12/1) que o Palácio do Planalto e da Alvorada necessitam de uma triagem, pois estão repletos de bolsonaristas. Segundo o petista, será necessária ainda a colocação de funcionários de carreira.

Lula afirmou que, em seu terceiro mandato, está mais experiente e mais consciente do que precisa ocorrer no país. Durante a conversa, ele prometeu que será apresentada, em pouco tempo, uma nova política de vacinação e relatou que iniciará viagens pelo Brasil ainda neste mês.

Estiveram presentes no evento a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta.

