Pintor é espancado após ser confundido com bandido no Rio de Janeiro

YR Yasmin Rajab

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um pintor foi espancado em um bar de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (7/1), após ser confundido com um bandido. Os agressores gravaram o espancamento e publicaram as imagens nas redes sociais, que viralizaram.

Segundo informações do G1, o homem tinha saído com amigos e, no fim da noite, parou em um bar antes de voltar pra casa, quando foi surpreendido por homens que chegaram agredindo-o com socos, chutes e pontapés.

O pintor afirma que o motivo da agressão foi a cor de sua pele, e afirma estar envergonhado após a repercussão do vídeo. "Eu lembro que eles me pegaram e me bateram muito. O tempo todo falando que eu tinha roubado. Eu falei que não tinha roubado nada. Vocês viram no vídeo, estava todo ensanguentado. E eu disse: 'Vocês podem me matar aqui, mas eu não peguei nada, vocês podem me revistar'", afirmou Wellington.

O vídeo foi gravado pelo próprio dono do bar e as imagens mostram o homem ensanguentado. O pintor diz que sente medo e vergonha de sair de casa por conta do episódio. "Até hoje o vídeo fica na minha cabeça. Toda hora eu lembro disso: quando eu vou dormir, quando eu vou comer, beber uma água, eu lembro da imagem, em que eu sou escorraçado por esses caras, que pensam que estavam fazendo justiça. Não sei qual a justiça que eles estavam querendo fazer", disse.



Ele é pai de duas meninas e afirma que sempre trabalhou e nunca teve passagem pela polícia. Ele ainda diz que foi acusado de estar assaltando na porta do bar e, apesar de negar as acusações, os agressores continuaram a bater.

No último sábado, ele foi ao pronto-socorro e registrou ocorrência na 73ª DP (Delegacia Policial de Neves). A Polícia Civil afirma que o dono do estabelecimento foi intimado. O caso será encaminhado à justiça na próxima semana e os acusados irão responder por lesão corporal e injúria.

