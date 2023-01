Raio atinge casa e mata criança de 3 anos em Minas Gerais

JA Jéssica Alves - Especial para o EM

(crédito: Reprodução/Pixabay)

Um menino de três anos morreu nessa quarta-feira (11/1) em Gonzaga, na Região do Vale do Rio Doce, após receber uma descarga elétrica quando um raio atingiu a casa que ele morava. De acordo com informações da Defesa Civil, no momento do acidente a criança apertou o botão para acender a luz do quarto.



A avó informou que chovia na cidade e era possível ver muitos relâmpagos. Foi quando o neto se aproximou do interruptor de luz. Apesar do fornecimento de energia ter sido interrompido no momento, a criança apertou o botão e, na hora, uma raio atingiu a casa.



O menino recebeu a descarga elétrica, gritou e, em seguida, ficou desacordado. A mulher levou a criança para um sítio e depois para o atendimento médico, mas ele não resistiu. Ela lamentou que não conseguiu chegar ao local de forma mais rápida porque as estradas estavam obstruídas devido às fortes chuvas.



Na unidade de saúde, a equipe médica fez tentativas para reanimar a criança, mas sem sucesso. A família preferiu não divulgar o nome da vítima, informou o hospital.