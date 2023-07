Homem morre ao bater em mesmo caminhão de quatro anos atrás

RM Renato Manfrim - Especial para o EM

(crédito: Samir Alouan)

Um serralheiro, de 45 anos, que conduzia um carro VW Spacefox, morreu após bater de frente com o caminhão Mercedez Benz na MG-255, nessa terça-feira (4/7), nas proximidades de Frutal (Triângulo Mineiro).



A triste coincidência, segundo informações de registro policial, é que no dia 7 de agosto de 2019, André Dolino Grillo, natural de Itapagipe (Triângulo Mineiro), se acidentou na mesma rodovia e contra o mesmo veículo, sendo que nas duas datas, o caminhão transportava reboques carregados com cana-de-açúcar.



A única diferença é que no primeiro acidente, a vítima estava num carro Honda Civic, de cor dourada. Ele era o motorista do carro e viajava com outras quatro pessoas, entre elas uma criança. Na época, as cinco vítimas sofreram ferimentos graves, mas se recuperaram.

De acordo com relato do motorista do caminhão, de 48 anos, a colisão do recente acidente aconteceu instantes depois dele sair da estrada de terra, acessar a rodovia e realizar uma conversão à esquerda. Logo em seguida, ele conta que, por motivos desconhecidos, o carro atingiu o pneu esquerdo de sua carreta.



Ao lado do serralheiro estava uma passageira, de 40 anos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Frutal, ela teve fratura exposta no tornozelo esquerdo, corte na mandíbula, escoriações pelo corpo e suspeita de trauma na clavícula. Ela, que também estava no acidente de 2019, permanece internada no Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal.



A Polícia Militar Rodoviária realizou o teste do bafômetro no motorista da carreta e o resultado foi negativo.



A perícia técnica da Polícia Civil (PC) de Frutal esteve no local do acidente e, desta forma, o mesmo será investigado.



