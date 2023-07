Avião desaparecido no Paraná é encontrado após cinco dias

CB Correio Braziliense

O avião bimotor que desapareceu na segunda-feira (4/7) entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no Paraná, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (7/7), próximo ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar, no litoral do estado, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB).

O avião decolou de Umuarama, no noroeste do estado, às 7h50 e deveria pousar perto das 10h30 em Paranaguá, mas não mandou mais sinal cerca de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso.

De acordo com o governador do estado, Ratinho Júnior, as três pessoas que estavam no avião foram encontradas mortas, o piloto, Jonas Borges Julião de 37 anos e os servidores Heitor Genowei Júnior, de 42 anos, da Secretaria de Estado do Turismo, e Felipe Furquim, assessor da Casa Civil de 35 anos.

Imagens de radar mostram que, durante as buscas no local, o avião da FAB altera o padrão e começa a voar em círculo na região da Pico Canavieiras

Buscas

As buscas pelo avião duraram cinco dias e foram concentradas em uma região serrana, de Mata Atlântica, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Litoral, as buscas foram feitas por meio de voos baixos, além de equipes por terra. Conforme a corporação, existia dificuldade de deslocamento no local.



