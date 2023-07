Trabalhadores são resgatados em construção de igreja em Juiz de Fora

MB Matheus Brum - Especial para o Estado de Minas

Uma operação liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego resgatou quatro trabalhadores em condições análogas à escravidão que realizavam obras na construção de um templo religioso em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



Segundo o MTE, quando os agentes chegaram ao local da construção, o responsável pela obra tentou esconder os trabalhadores em um buraco. No entanto, durante a permanência no local, os funcionários foram localizados.



Na fiscalização da obra ficou comprovado, segundo o MTE, que os trabalhadores estavam em condições análogas à escravidão. Entre as irregularidades, foram encontradas:



Risco de choque elétrico, por causa de instalação elétrica precária;

Aberturas desprotegidas;

Falta de equipamentos de proteção individual;

Andaimes sem proteção adequada;

Falta de profissional da construção habilitado para fiscalizar as obras

Além disso, segundo o MTE, os trabalhadores eram obrigados a dormirem em uma laje aberta, completamente expostos ao frio e à sujeira. Os trabalhadores foram indenizados com verbas rescisórias, seguro-desemprego e recebimento de três parcelas no valor de um salário mínimo. Eles também foram abrigados em um hotel, com todas as despesas pagas pelo empregador.



O valor total da indenização não foi divulgado. A operação ocorreu entre os dias 19 e 23 de junho, mas só foi divulgada para a imprensa nesta quinta-feira (6/7).



