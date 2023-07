Palmeirense morta cuidava de crianças para pagar plano de jogos do time

CB Correio Braziliense

Gabriela Anelli, torcedora palmeirense que morreu após ficar gravemente ferida em confusão no jogo entre Palmeiras e Flamengo, cuidava de crianças autistas e com síndrome de Down para conseguir arcar com um plano mensal para assistir jogos do clube alviverde. A jovem de 23 anos teve duas paradas cardíacas após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço e morreu na segunda-feira (10/7).

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o pai de Gabriela, Ettore Marchiano, contou que deixou a filha por volta das 14h de sábado (8/7) na estação de metrô Campo Limpo. De lá, a jovem encontrou com amigos e seguiu para o estádio Allianz Parque para acompanhar a partida do Campeonato Brasileiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a confusão teria começado quando "dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão 'A', o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio". A partida ocorreu no sábado (8/7) e chegou a ser aparalisada duas vezes por causa da briga na parte externa do estádio.

A garrafa que atingiu a torcedora do Palmeiras, na noite de sábado (8/7), em São Paulo, foi lançada por um torcedor do Flamengo. O suspeito é Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, que foi preso em flagrante, a partir de testemunhos de torcedores, mas teve prisão foi convertida em preventiva.

Palmeiras lamenta

O Palmeiras se manifestou em nota oficial na manhã de segunda-feira (10/7), lamentando a morte da torcedora Gabriela Anelli. “Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro”, disse o clube.

