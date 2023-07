Cápsulas de césio-137 furtadas em Minas Gerais são encontradas em São Paulo

AV André Vinícius Pereira*

Após mais de uma semana do furto de caixas com o elemento radioativo césio-137 no município de Nazareno, em Minas Gerais, as cápsulas com o material foram encontradas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em uma revenda de sucata no estado de São Paulo. A informação foi divulgada por meio de um comunicado da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), nesta segunda-feira (10/7).



Conforme o comunicado da CNEN, as caixas foram encontradas a 432 quilômetros do local de onde foram levadas. Os próprios funcionários da empresa de sucata notificaram o órgão, que encaminhou uma equipe de técnicos para o local.



Ainda conforme a CNEN, as fontes serão levadas para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), onde passarão por avaliações quanto à integridade, taxas de dose, condições de uso, e outras características.



Os técnicos da CNEN realizaram vistorias e medições na mineradora e em outras dez áreas suspeitas indicadas pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Nazareno e também na planta 2 da Mineradora AMG Brasil, porém nenhum material radioativo havia sido encontrado.

Entenda o caso



As duas fontes de césio-137 haviam sido furtadas no último dia 29 de junho. Segundo informações da polícia, as caixas haviam sido levadas da empresa AMG Brasil, em Nazareno (MG). A CNEN foi notificada sobre o suposto furto de duas fontes com o elemento radioativo. Estas fontes, duplamente encapsuladas com aço inoxidável e blindadas externamente em aço inox, resistente ao impacto, são identificadas como não perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).



Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com atividade individual de 5 mCi, elas compunham equipamentos medidores de densidade, sendo classificadas como de categoria 5, de baixo risco.



A PCMG informou que as investigações estão em andamento, de forma sigilosa, para a completa apuração do fato. A polícia não informou ainda como as cápsulas foram parar em São Paulo.



A AMG Brasil também reforça que está sendo conduzida investigação interna independente a fim que sejam apurados os fatos sobre o furto e sejam adotadas medidas de melhoria e mitigação de riscos em relação a processos internos de controle.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

