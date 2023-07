Criança de 4 anos morre ao brincar com isqueiro e colocar fogo em casa

MB Matheus Brum - Especial para o EM

Uma criança de 4 anos morreu horas depois de ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros de um incêndio dentro de uma casa em São Francisco do Glória, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com os Bombeiros, a vítima estava em casa junto com um amigo, também de quatro anos, nesta segunda-feira (10/7). Ainda não se sabe como as crianças acharam o isqueiro, mas começaram a brincar com o objeto.



Ao manusear o isqueiro, as crianças colocaram fogo no sofá. As chamas se alastraram rapidamente, queimando as vítimas. As duas foram socorridas, mas uma delas não sobreviveu.



A reportagem do Estado de Minas apurou junto a um funcionário do SAMU que o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para saber se a morte ocorreu por causa das queimaduras ou pelo alto nível de fumaça inalado no incêndio.

A criança que sobreviveu foi levada nesta terça-feira (11/7) para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, de helicóptero. Ele está com queimaduras de segundo e terceiro graus e também respirou muita fumaça.



Segundo essa fonte do SAMU, a prefeitura de São Francisco do Glória está ajudando as famílias das vítimas com apoio psicológico e prometeu construir uma nova casa, já que o imóvel ficou completamente comprometido por causa do incêndio.

