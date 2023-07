ONU mostra que 44% das mulheres não tem direito de decidir sobre filhos

YR Yasmin Rajab

Um relatório divulgado nesta terça-feira (11/7) pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), revela que cerca de 44% das mulheres não possuem o direito de decidir se querem ou não ter filhos.

O documento, intitulado 8 Bilhões de Vidas, Infinitas Possibilidades: Em defesa de direitos e escolhas, afirma que as políticas populacionais são muitas vezes ineficazes e podem corroer os direitos das mulheres. O relatório aborda que as políticas para aumentar ou diminuir as taxas de natalidade não surtem os efeitos esperados.

A pesquisa levou em conta relatos de mulheres e meninas parceiras em 68 países, que revelaram que não têm o direito de tomar decisões sobre seus corpos quando se trata de assuntos como: sexualidade, métodos contraceptivos e cuidados de saúde. Os dados também revelam que cerca de 257 milhões de mulheres em todo o mundo não tem as necessidades atendidas de contracepção segura e confiável.



Muitos países ainda contam com programas para criar famílias maiores, oferecendo incentivos financeiros e recompensas para mulheres e seus parceiros, mas continuam a ver taxas de natalidade abaixo de dois filhos por mulher.

O documento sugere que os governos instituam políticas com igualdade de gênero, como programas de licença parental, créditos fiscais para crianças, políticas que promovam a igualdade de gênero no local de trabalho e acesso universal à saúde e aos direitos sexuais reprodutivos.

Dados sobre o Brasil

O documento também mostra dados relevantes sobre o Brasil. Segundo o relatório, a taxa média de fecundidade do país caiu para 1,6 filho por mulher. A taxa está abaixo do nível de 2,1 filhos por mulher, necessário para impedir a queda da população no longo prazo.

O relatório revela que o Brasil segue a tendência mundial de países com queda na população no longo prazo. Esse cenário reflete no envelhecimento da população brasileira. Os números mostram que a expectativa de vida no Brasil é de 73 anos para os homens e 79 para mulheres em 2023, enquanto a média global é de 72,8 anos.

Com informações do site da UNFPA Brasil

