Avião que derrapou: passageiros estão bem e Latam diz que vai remover aeronave

YR Yasmin Rajab

Avião derrapa na pista do Aeroporto de Florianópolis e causa o fechamento temporário do aeroporto 12/7 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Passageiros de um voo da Latam passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (12/7). Um avião da companhia aérea escorregou na pista do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e parou com o bico no canteiro, ultrapassando as linhas de segurança.

O susto aconteceu enquanto a aeronave, que saiu de Guarulhos, São Paulo, estava pousando. De acordo com a Latam, todos os 172 passageiros e 7 tripulantes que estavam no voo desembarcaram em segurança e foram liberados após a avaliação da equipe médica.

Após o ocorrido, a concessionária do aeroporto, Zurich Airport Brasil, fechou a pista para pousos e decolagens. O Correio tenta contato com a empresa para saber quando o serviço será normalizado.

Em nota, a Latam informou que seu Recovery Team está em trânsito para realizar a remoção da aeronave do local, e já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense. Confira na íntegra:

"Florianópolis, 12 de julho de 2023 - A LATAM informa que o seu Recovery Team já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12/07) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense.



Os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens) do site www.latam.com e no aplicativo LATAM. Se preferir, o cliente no Brasil pode entrar em contato com a Central de Serviços pelo telefone +55 11 4002-5700. Para demais países, os telefones estão disponíveis em https://www.latamairlines.com/br/pt/sobre-latam/contact-center.



A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense.



A LATAM Airlines Brasil esclarece ainda que está em coordenação com as autoridades competentes e que todas as informações oficiais disponíveis serão divulgadas pelos canais no twitter (https://twitter.com/LATAM_BRA) e no site www.latam.com."

