Criança de 10 anos morre baleada em operação militar no Rio de Janeiro

Uma criança de 10 anos morreu baleada, na manhã desta quarta-feira (12/7), durante uma operação da Polícia Militar em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima estava com uniforme a caminho da escola quando foi atingida. Segundo a PM, a criança ficou em "fogo cruzado" entre policiais e criminosos armados.

Após a morte, moradores da cidade protestaram e tentaram atear fogo em objetos, com o objetivos de interditar vias da região. "Equipes do 12º BPM (Niterói) realizavam policiamento quando foram atacadas por criminosos armados nas proximidades de um condomínio na Estrada do Bosque Fundo, em Inoã, Maricá. Após confronto, os policiais encontraram um menor de idade atingido e já sem vida", informou a Polícia Militar ao Correio.

Ainda de acordo com os policiais que participaram da operação, a viatura foi atingida por disparos e os criminosos fugiram. "A área foi isolada e a perícia acionada. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também foi acionada ao local", disse a PM.

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, dez crianças foram baleadas em municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro nos três primeiros meses desse ano — número cinco vezes maior do que o registrado no primeiro trimestre de 2022.

