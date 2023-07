MP pede revogação de prisão de torcedor preso por matar palmeirense

CB Correio Braziliense

Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu atingida por uma garrafa no pescoço - (crédito: Reprodução/Instagram/@gabriela.anelli)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu, nesta quarta-feira (12/7), a revogação da prisão preventiva do flamenguista Felipe Xavier Santiago, preso pela morte da torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli, no sábado (8/7).

O pedido foi apresentado após o recebimento de um vídeo levado ao MPSP. As imagens mostram uma garrafa sendo lançada por aquele que parece ser outro torcedor. No dia da prisão o delegado responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas declarou publicamente que Santiago teria admitido o arremesso do objeto que golpeou a vítima.



Além da revogação da prisão preventiva do torcedor, o promotor de Justiça Rogério Zagallo também solicitou a realização de diligências que identifiquem o verdadeiro autor do delito, como a busca por mais imagens de câmeras de segurança e a oitiva dos guardas-civis que estavam ao lado dos torcedores do Flamengo no momento do crime.



O MP ainda requereu que os autos sejam encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para continuidade das investigações.

O que aconteceu?

Gabriela Anelli, 23 anos, torcedora palmeirense, que ficou ferida em confusão no jogo entre Palmeiras e Flamengo, morreu nesta segunda-feira (10/7). A informação foi confirmada pela família da jovem, nas redes sociais. Gabriela sofreu duas paradas cardíacas após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço e foi encaminhada ao hospital em estado grave, no sábado (8/7), dia da partida.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública estadual informou que houve um tumulto na parte externa do estádio Allianz Parque. "A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão 'A', o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los. Uma patrulha policial que estava próxima interveio para reestabelecer a ordem, no entanto, diversas pessoas agrediram a equipe, arremessando garrafa", disse a pasta.

Os militares acionaram reforço e um homem foi preso em flagrante. "Foi necessário uso de munições químicas e equipamentos de menor potencial ofensivo, além de veículo lançador de água para dispersar os presentes. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça", ressaltou a Secretaria.

