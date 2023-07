Vídeo gravado dentro do avião flagra momento da derrapagem em Florianópolis

CB Correio Braziliense

Por conta da derrapagem, os voos programados para decolar e pousar no aeroporto de Florianópolis na manhã e tarde desta quarta-feira (12/7), foram cancelados - (crédito: Reprodução/Twitter @choquei)

Um passageiro que estava no voo LA 3300, que saiu de São Paulo com destino à Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (12/7), filmou o momento em que o avião derrapou na pista na hora do pouso. Nas imagens publicadas pelo portal Aeroin nas redes sociais, é possível ouvir os gritos das outras pessoas que estavam na aeronave no instante em que ela sai da pista e invade o canteiro.

Nas imagens, o avião toca o solo e, logo em seguida, ao frear, derrapa, atravessa a pista e invade o canteiro. Os passageiros foram desembarcados e, apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

Por conta da derrapagem, que foi causada pelas intensas chuvas que atingiram Santa Catarina, em decorrência de um ciclone extratropical que passa pela região, os voos programados para decolar e pousar no aeroporto de Florianópolis na manhã e tarde desta quarta-feira (12/7), foram cancelados.

Ao todo, 21 voos foram cancelados e um estava atrasado, até o início da tarde desta quarta-feira. O número subiu para 31 nesta noite. De acordo com o painel da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Florianópolis, todos os voos programados para sair do local até as 7h de quinta-feira (13/7), foram cancelados.

Em nota, a Latam informou que os passageiros que tiveram as viagens canceladas podem procurar a empresa para remarcar as passagens ou pedir reembolso total. Já pessoas com voos de outras companhias aéreas, como Gol, Azul e Sky, devem entrar em contato com as respectivas companhias para remarcação e informações.



