Motorista escapa de placa desgovernada derrubada por vento de ciclone

Um motorista escapou de ser atingido por placa, que se desprendeu pelos fortes ventos. O estado do Rio Grande do Sul está sob alerta por causa do ciclone extratropical - (crédito: Reprodução/Twitter/@WillianRicaardo)

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul tem provocado fortes ventos e temporais. Da noite de quarta-feira (12/7) para a manhã desta quinta (13/7), foram registadas quedas de árvores e estragos em casas e pontos das cidades. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um motorista escapa de ser atingido em cheio por uma placa desgovernada que foi solta pelas rajadas de vento — que podem marcar até 100 Km/h.

Para esta quinta-feira (13/7), o alerta aponta para o risco de mais chuvas, descargas elétricas, fortes ventos e granizos. Segundo a empresa MetSul, são esperados para os próximos dias quedas de árvores, postes e danos em casas — como destelhamento.

"Diferentemente da maioria dos ciclones em que o vento intenso se concentra no sul e no leste do estado, o vento nesta quinta será forte a intenso em grande parte do estado com rajadas de 60 km/h a 90 km/h na maior parte dos municípios, o que trará enorme impacto no setor elétrico. Cidades do Centro, da Campanha, do oeste e do norte do estado terão rajadas de 70 a 90 km/h. No sul gaúcho, em muitos pontos, de 80 a 100 km/h e isoladamente superiores", diz a MetSul.

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, afirmou que uma pessoa morreu no município de Rio Grande em decorrência da passagem do ciclone extratropical. A morte foi provocada pela queda de uma árvore na residência da pessoa.

Veja o vídeo:

