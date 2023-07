Avião bimotor tem problemas na aterrissagem e toca bico na pista em Sorocaba

CB Correio Braziliense

Avião bimotor tem problemas na aterrissagem e toca bico na pista em aeroporto de Sorocaba - (crédito: Reprodução Twitter @luizhen95262129)

Um avião bimotor tocou o bico na pista do aeroporto de Sorocaba, em São Paulo, após problemas com o trem de pouso. O acidente não deixou feridos, mas interditou a pista do aeroporto por duas horas e meia, entre 17h e 19h33 da última quarta-feira (12/7).

A aeronave é um Iper Navajo de prefixo PT-RAY, um turbo-hélice bimotor pequeno. Ele é utilizado para viagens executivas e também por pequenas companhias aéreas.

Este é o segundo acidente envolvendo aviões nesta semana. Também na quarta-feira (12/7), um avião derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, devido ao pneu da aeronave estourar logo após a aterrissagem. O aeroporto ficou 24 horas fechado, sendo reaberto apenas na manhã desta quinta-feira (13). aeroporto foi reaberto na quinta-feira (13), pela manhã.



