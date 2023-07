Filho enterra pai no quarto da casa onde moravam

MB Matheus Brum - Especial para o EM

Policiais militares foram acionados por vizinhos após não verem a vítima por dias - (crédito: PMMG)

Um caso macabro foi registrado pela Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira (13/7) em Pompéu, na região Central de Minas. Um idoso de 65 anos foi encontrado enterrado em um dos quartos da casa em que morava. O filho, de 47 anos, confessou ter enterrado o próprio pai.

A PM foi acionada depois que vizinhos denunciaram que o idoso havia sumido. Segundo os vizinhos, ele sempre era visto do lado de fora da casa em que morava.

Ao chegar na casa da vítima, os policiais começaram a conversar com o filho. Ele apresentou algumas versões para os PMs.



Primeiro teria dito aos agentes que não tinha informações sobre o pai. Em um segundo momento, relatou que o pai saiu para comprar remédios e não retornou para casa. Por fim, disse que o pai levou um tombo em casa, bateu a cabeça e morreu.



Depois de falar sobre a morte do pai, o rapaz levou os policiais até um dos quartos da casa e mostrou o local onde o enterrou. O filho alegou ter problemas psiquiátricos e que faz uso de medicamentos controlados.



Por ter enterrado o pai, o filho foi detido pelos policiais e levado para a delegacia da cidade. A Polícia Civil continuará a investigar o caso para descobrir se a morte do idoso foi motivada por um acidente ou praticada por alguém.

