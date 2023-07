Secretário do Clima de SP é demitido após negar aquecimento global

CB Correio Braziliense

O secretário-executivo de mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro foi demitido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). A demissão ocorreu após o secretário negar, em evento sobre o clima, o aquecimento global, ao dizer que o fenômeno é causado por fatores geológicos, cósmicos e solares e não por uma série de práticas ruins ao clima utilizadas por seres humanos. Antônio disse, ainda, que o planeta estaria se "salvando" sozinho deste fenômeno. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo desta sexta-feira (14/7).

O caso ocorreu no no início de junho. Porém, um vídeo com a fala de Pinheiro Pedro e a reação da procuradora só começou circular em grupos de WhatsApp nos últimos dias e ganhou ampla repercussão negativa.A Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo será comandada interinamente por Tamires Carla de Oliveira, chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

A fala do secretário é contrária ao consenso da comunidade científica, que afirma que o aquecimento global é um fenômeno causado pelo acúmulo de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, que ocorre na queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agricultura intensiva, entre outras atividades do ser humano.

Na ocasião, Antônio Fernando havia sido convidado para falar no lançamento do Fórum Permanente sobre Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP). “O planeta não será salvo por nós, ninguém salva o planeta terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4,3 bilhões de anos e muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície dele”, alegou ele.

A declaração agora ex-secretário de Estado foi categorizada como "polêmica" com base em "adivinhação" e "série de bobagens" pela procuradora federal Georgia Sena Martins, doutora em geociências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que também esteve presente no evento.

