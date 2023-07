Lula sobre mercado financeiro: 'Nunca gostou e nunca votou no PT'

Ed Estado de Minas

13/07/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Palácio do Planalto, lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Slva. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à Record TV, nesta quinta-feira (13/7), que o mercado financeiro nunca gostou do Partido dos Trabalhadores (PT), criticou Roberto Campos, presidente do Banco Central, e que o governo vai criar um "novo PAC".

Ao ser questionado pela jornalista o sobre a mudança de trato que o mercado teve em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP). Depois da aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a aprovação ao político petista saltou 39 pontos percentuais, chegando a 65% em julho, segundo pesquisa da Quaest.

"Esse povo (do mercado financeiro) nunca gostou do PT, nunca votou no PT, nunca gostou do Haddad, nunca votou no Haddad e não vai votar. O Haddad não foi indicado para eles, foi indicado para tentar resolver a vida do povo pobre deste país. Para fazer uma política econômica que possa devolver ao povo trabalhador o direito de viver dignamente", avisou o petista.

Lula também afirmou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, não pode apenas se preocupar em aumentar os juros, mas também tem a função de gerar emprego e fazer a economia crescer.

"O Brasil precisa soltar a rédea para começar a crescer. Somente o crescimento vai fazer que as pessoas tenham distribuição de riqueza e melhoria da qualidade de vida", avaliou.

Um "novo PAC" está na pauta do governo federal, de acordo com o presidente. Ele afirma que a intenção é discutir uma infraestrutura total, como aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, saneamento básico, "Minha Casa, Minha Vida" e transição energética. Afirmou que serão feitas muito mais obras.

Programas Sociais

Programas sociais vão continuar na pauta. Lula afirmou que deve lançar o "Desenrola" no qual o governo federal assume a responsabilidade de negociar com bancos e empresas para pessoas que devem até R$ 5 mil. A intenção é fazer com que esse grupo limpe seu nome no Serasa e volte a consumir.

"Quem gosta de dever no Brasil é rico, o pobre tem vergonha de dever", afirmou o petista.

Lula afirmou que o cenário ideal ninguém precise do Bolsa Família e que consiga ter emprego para se sustentar mas que "enquanto a gente não chega a esse ideal, o Estado tem que fazer políticas públicas de responsabilidade".

Ao ser questionado pela jornalista o sobre a mudança de trato que o mercado teve em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP). Depois da aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a aprovação ao político petista saltou 39 pontos percentuais, chegando a 65% em julho, segundo pesquisa da Quaest.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.