Lula sobre Zanin: 'Não era meu amigo, era meu advogado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou que tenha amizade com o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, e que a função de um integrante da Suprema Corte é cumprir a Constituição.

"Nunca escolho um amigo para ser ministro da Suprema Corte. Ele está lá para prestar serviço para a sociedade brasileira, cumprindo aquilo que é obrigação, que é cumprir a Constituição", afirmou Lula em entrevista à Record, exibida na noite desta quinta-feira (13/7).

Apesar de os opositores ao governo federal terem aprovado a indicação de Zanin na sabatina no Senado, eles criticaram a relação do futuro ministro com o petista. O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) questionou, com base em uma fakenews, se o advogado havia sido padrinho de casamento do petista com a socióloga Janja da Silva.

"Ele não era meu amigo, era meu advogado. Nunca vou precisar de um favor pessoal do Zanin porque eu nunca vou fazer nada errado. Quando houver o comportamento que houve de uma quadrilha que foi montada no Ministério Público, liderada pelo (Deltan) Dallagnol, vai pedir um julgamento justo da Suprema Corte, mas favor pessoal eu nunca vou pedir", avisou Lula.



