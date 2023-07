Enteada de Pelé entra para a lista de herdeiros do Rei do Futebol

HF Henrique Fregonasse*

14/07/2023 Crédito: Reprodução/Redes Sociais. Enteada de Pelé é reconhecida como herdeira e filha socioafetiva do Rei do Futebol - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, responsável pelo inventário de Pelé, reconheceu Gemima Lemos MacMahon como filha socioafetiva e, consequentemente, herdeira do Rei do Futebol. A enteada de Edson Arantes do Nascimento foi incluída na lista de herdeiros após a aprovação de todos os filhos biológicos do jogador, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de um câncer no cólon.

Gemima Lemos MacMahon entrou com um pedido junto à 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos para que fosse reconhecida como filha socioafetiva e, assim, herdeira do Rei. A jovem ainda era uma criança quando a mãe, Assíria, se casou com Pelé. Juntos, o casal teve Joshua e Celeste. Em março, os irmãos enviaram uma petição à 2ª Vara pedindo que se atendesse ao pedido de Gemima.

Com o consenso de todos os herdeiros a petição foi homologada, garantindo a Gemima todos os direitos dos demais contemplados pela herança. O documento afirmava que os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Pelé e a jovem “desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva”.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori

