Homem furta filé, picanha e Nutella e vai preso em MG

LG Luciene Garcia - Especial para o EM

Carnes e creme de avelã Nutella estavam guardados na mochila do homem que foi preso em flagrante - (crédito: PMMG/Reprodução)

Na noite dessa quinta-feira (13/07), um homem foi preso por furto em um supermercado de Poços de Caldas, no Sul de Minas. A Polícia Militar foi acionada pelo segurança do supermercado, no centro da cidade.

O segurança informou que um homem estava com a mochila cheia de produtos furtados no supermercado.



Ao ser abordado pelos militares na calçada do estabelecimento, o homem de 28 anos abriu a mochila.

Dentro estavam duas peças de filé mignon, duas peças de picanha e uma lata de creme de avelã Nutella. Ao todo, o homem furtou R$ 460.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Poços de Caldas. O delegado ratificou o crime e ele foi preso.

O suspeito possui sete ocorrências de prisão por crime de furto, três deles somente em 2023.

Os alimentos furtados foram apreendidos pela polícia.

