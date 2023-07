Mais Médicos: Ministério da Saúde fará novo chamamento público

YR Yasmin Rajab

Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, anunciou a realização de um novo chamamento público de médicos formados em instituições de educação superior brasileiras e estrangeiras, para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na edição de quinta-feira (13/7).

A seleção tem como finalidade aperfeiçoar médicos na atenção primária em saúde, considerando regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), para ocupação das vagas estabelecidas no edital.



Poderão participar do chamamento:

Médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);



Médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior; e



Médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

De acordo com o edital, os profissionais da saúde passarão por duas etapas durante o chamamento:

A primeira etapa, mediante declaração apresentada pelo médico interessado, de próprio punho, no ato de upload de sua documentação no SGP, para ingresso no Projeto Mais Médicos para o Brasil;

A segunda etapa, mediante avaliação e aprovação no Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv).

As inscrições para adesão ao Mais Médicos serão efetuadas, exclusivamente, pela internet, no site do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), acessível pelo endereço eletrônico: https://maismedicos.saude.gov.br e observando o período destacado no cronograma, a ser publicado no site.

O quantitativo de vagas e o cronograma da seleção ainda não foram divulgados.

