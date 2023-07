Anvisa mantém recomendação atual de consumo de aspartame no Brasil

AE Agência Estado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a recomendação relacionada ao adoçante aspartame, cujo limite de ingestão diária é de 40 miligramas por quilo de peso. Em nota publicada nesta sexta-feira, 14, a agência afirma que acompanhará a Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação ao tema.

Na última quinta-feira, 13, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (Iarc), órgão vinculado à OMS, incluiu o produto em uma classificação de produtos "possivelmente cancerígenos". Em paralelo, o Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares (JECFA) da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que atuou em parceria com a OMS, não viu motivos para alterar recomendações em relação à dosagem.

"Depois de revisar a literatura científica disponível, ambas as avaliações observaram limitações nas evidências disponíveis em relação ao câncer e também a outros efeitos na saúde", diz a nota da Anvisa.

Mesmo assim, a classificação acendeu o alerta na agências de regulação. Embora mantenha a recomendação atual, a Anvisa afirma que discutirá ferramentas para aumentar a fiscalização relacionada ao produto.

"Até o momento, não há alteração do perfil de segurança para o consumo do aspartame, de modo que a Anvisa seguirá acompanhando atentamente os avanços da ciência a respeito do tema. Além disso, é importante ter em conta que não há novas recomendações aprovadas pela OMS", diz a Anvisa.

Mudanças nas embalagens

"Nesse contexto, já estão em discussão na Agência alternativas para melhorar as regras para a declaração dos edulcorantes e de outros aditivos alimentares na lista de ingredientes, bem como os requisitos de legibilidade, que irão permitir que o consumidor identifique com mais facilidade a presença dessas substâncias nos alimentos."

O aspartame tem o poder de adoçar 200 vezes maior do que o açúcar tradicional, e é encontrado sobretudo em produtos como bebidas artificiais (néctares, refrigerantes), geleias, gelatinas, molhos, sorvetes, chicletes, barrinhas de cereal, etc.

Na lista de agentes possivelmente cancerígenos há outros 322 itens, entre eles extrato de aloe vera, atividade de carpintaria e marcenaria, escapamento de motor a gasolina e extrato de ginkgo biloba.

