Gestão cria comissão para discutir reestruturação da Funasa

RG Rafaela Gonçalves

comando da pasta está na mira de parlamentares do Centrão, que está negociando cargos em troca de apoio político ao governo - (crédito: Mariana Lins)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, assinou, nesta sexta-feira (14/7), uma portaria criando uma comissão para discutir a reestruturação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O colegiado terá 30 dias para elaborar uma proposta de organograma e atuação do órgão.

A comissão será formada por servidores do Ministério da Gestão e tem como convidados para as reuniões representantes da própria Funasa, Casa Civil, Advocacia-Geral da União, além dos Ministérios da Saúde e das Cidades. Também serão indicados três especialistas pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

O órgão foi extinto em janeiro por uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, a medida não foi aprovada pelo Congresso e perdeu a validade, fazendo com que o órgão ressurgisse.

No momento, a Funasa está vinculada ao Ministério da Saúde, porém a reestruturação dos ministérios dividiu atribuições da fundação entre as pastas da Saúde e das Cidades. A comissão criada pelo governo também discutirá uma sugestão sobre a qual ministério a Funasa ficará vinculada.

A fundação atua com ações de saneamento básico e é um reduto tradicional de indicações políticas. O comando da pasta está na mira de parlamentares do Centrão, que está negociando cargos em troca de apoio político ao governo. A pressão é para que o órgão fique na Saúde de olho na maior execução de emendas destinadas para o ministério.

