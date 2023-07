Ciclone: trem com mais de 900 passageiros fica preso por 10h no Paraná

RP Raphaela Peixoto*

Um trem turístico com destino a Morretes, no Paraná, ficou preso por cerca de 10 horas, nesta quinta-feira (13/7). O passeio teve que ser interrompido em razão dos estragos causados pelo ciclone extratropical que atinge o Sul do país.

Em nota, publicada no Instagram, a Serra Verde Express, empresa responsável pela viagem, galhos e árvores estavam nos trilhos do trecho impedindo a passagem. A empresa informou ainda que o trem ficou paralisado a 15 quilômetros de Morretes e os passageiros chegaram às 21h na cidade.



Usuários das redes sociais criticaram o transporte alegando que, durante a parada obrigatória, não havia alimentação, água, nem informações para os passageiros. "No nosso vagão os biscoitos acabaram por volta de 14h, assim como a água. Não houve mobilização da parte da empresa", escreveu uma das passageiras, que afirmou que estava parada desde o meio-dia.

Em nota, na internet, a empresa ressaltou que foi oferecida estrutura necessária para assistir os passageiros durante o incidente.

Ciclone extratropical



Nesta quinta-feira (13/7), o Inmet decretou “alerta vermelho", em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por conta da formação de um ciclone extratropical na região. Até o fim da semana, o instituto também alertou que, na faixa litorânea entre ambos os estados, entre Chuí (RS) e Laguna (SC), os ventos vão na direção Sudeste - Nordeste, com intensidade de até 100 km/h. Quatro pessoas já morreram.

