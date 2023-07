Governo libera R$ 280 milhões para estados atingidos por chuvas

RG Rafaela Gonçalves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (14/7), um crédito extraordinário no valor de R$ 280 milhões para permitir o atendimento emergencial de estados que sofreram com as chuvas intensas, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas.

Os recursos serão liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo o governo, o montante será utilizado na resposta e recuperação de infraestrutura destruída nos municípios afetados pelas chuvas.

“Os recursos, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, serão destacados para a atuação de resposta e de recuperação de infraestrutura destruída nos municípios afetados por desastres naturais recentes, que culminaram em inundações, enxurradas, alagamentos e fluxos de lama e detritos”, informou o Planalto, em nota.

A passagem de um ciclone extratropical provocou destruição em diversos estados do Sul e Sudeste. As rajadas de vento chegaram a 140 km/h e provocaram estragos em mais de 50 cidades apenas no Rio Grande do Sul. No Nordeste, temporais atingiram os estados de Alagoas e Pernambuco e dezenas de municípios decretaram estado de emergência.

