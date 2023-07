Shein inaugura loja em BH: veja 4 looks entre R$ 120 e R$ 320

LC Layane Costa Mannu Meg Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Em busca de um novo look, diversas pessoas participaram da inauguração da loja pop-up da Shein no Boulevard Shopping, em Belo Horizonte, neste sábado (15/7). De todo as mais de 11 mil peças, 4 mil foram produzidas aqui no Brasil. A maioria das roupas custa entre R$ 50 e R$ 250.

São opções para o trabalho, festa, dia a dia, entre outros. O espaço vai funcionar até terça-feira, com mais de 11,5 mil peças de vestuário masculino, feminino e infantil. As mesmas peças estão disponíveis também no aplicativo. Nos dois locais, elas estão com 15% de desconto e 20%, no caso de compras acima de R$ 400.

Para a loja, foi feito um ensaio em BH, além de uma curadoria especial, com peças mais vendidas na região e foco especial nas coleções de outono e inverno. A entrada só é liberada com um ingresso prévio, mas as distribuições se esgotaram em 1 hora e 16 minutos na segunda-feira passada.

Quem fizer compras na loja física e postar uma foto no Instagram marcando a Shein vai ganhar um brinde exclusivo. Ao todo, são 663m², incluindo as prateleiras, provadores, espaços instagramáveis e fila, para proporcionar maior conforto para os clientes, evitando confusões na entrada, como ocorreu na experiência em São Paulo.

A loja é uma das maiores já abertas pela Shein. O presidente da empresa no Brasil, Felipe Freitas, ressalta que Belo Horizonte já era um alvo para a chinesa há um tempo.

“BH é uma escolha óbvia, pelo tamanho da cidade, diversidade, cultura, importância e tamanho dos nossos fãs aqui. A gente já estava de olho em BH desde o ano passado e finalmente conseguimos abrir essa loja e estamos com grande expectativa”, apontou.

Thais Possas, de 27 anos, foi a primeira a chegar para a inauguração. Para ela, a loja física oferece uma experiência diferente. “A emoção é diferente de poder ver os looks, vestir e experimentar do que comprar os looks pela internet. Eu quis vir correndo para poder gravar e mostrar para as meninas e consegui ingressos para o primeiro horário do primeiro dia e sou a primeira da fila”, explicou.

A influenciadora Simone Marques também estava na primeira leva de clientes. Ela é fã de carteirinha da loja e elogia a curadoria das peças. “Eles superaram a expectativa. É interessante trazer as peças para que a gente possa ter contato e experimentar. Tomara que eles abram uma loja para que a gente possa ter essa experiência sempre. Eles fizeram um verdadeiro mostruário do site”, afirmou.

Esta é a quarta loja pop-up da Shein no Brasil. No ano passado, Rio de Janeiro e São Paulo receberam o empreendimento. No começo de 2023, foi a vez de Salvador. Até dezembro, a empresa pretende abrir duas lojas temporárias, ainda sem local definido.

A história da Shein



A Shein nasceu em 2008, na China, mas só ganhou esse nome em 2015. A empresa passou a atender o mercado brasileiro em 2020 e acabou se tornando um sucesso. Hoje, é o aplicativo mais baixado no Brasil em todas as categorias, com 48,5 milhões de downloads. Em todo o mundo, a Shein é o aplicativo de compras mais baixado.

A ideia era tornar a moda acessível, acompanhando as principais tendências da área. Para isso, a empresa realiza diversos estudos na China, utilizando uma inteligência artificial que avalia o comportamento do consumidor. A partir desses resultados, as peças são produzidas. Ou seja, trata-se de um modelo disruptivo sob demanda, quase com estoque zero.

Diariamente, cerca de 6 mil novas peças são cadastradas, com foco em diferentes tipos de corpos e estilos. Atualmente, a empresa se tornou referência mundial no mercado de fast fashion.

