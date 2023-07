Força Nacional vai atuar em territórios indígenas do RS

ID Isabel Dourado*

Força Nacional vai estar presente nas atividades e nos serviços à preservação da ordem pública e segurança - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nesta terça-feira (18/7) foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que estabelece o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio ao estado do Rio Grande do Sul. Os militares atuarão por 90 dias em ações dos órgãos de segurança pública do estado, na região da Terra Indígena Guarita nos municípios de Tenente Portela, Redentora e Miraguaí; e na TI Nonoai, no município de Planalto.

Assinada pelo ministro Flávio Dino, a portaria determina que a quantidade de agentes para atuar nos territórios indígenas deve seguir o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

A Força Nacional vai estar presente nas atividades e nos serviços à preservação da ordem pública e segurança, além da preservação do patrimônio, em caráter episódico e planejado.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro

