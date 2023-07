Polícia apura possível caso de nazismo durante show do Sepultura

FA Francisco Artur

Vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem sendo espancado por supostamente ter feito apologia ao nazismo em um show do Sepultura em Fortaleza -

A polícia Civil do Ceará comunicou, nesta segunda-feira (18/7), a investigação de um possível caso de racismo e apologia ao nazismo ocorrido na plateia de um show do Sepultura em Fortaleza, no dia 8 de julho. O concerto era parte das atrações do festival Metal Weekend, que ocorreu no Complexo Almazem.

O suposto agressor, de acordo com imagens que circulam nas redes sociais, foi agredido com socos e pontapés por fãs da banda, durante o show da banda brasileira de metal.

Durante show do Sepultura em Fortaleza, no último dia 8, um espectador fez saudação nazista e disparou palavras racistas contra o vocalista Derrick Green. O público resolveu o problema da maneira CORRETA. pic.twitter.com/UKBZk6w5ef — Van do Halen - #Bolsonaronacadeia (@VanDoHalen) July 17, 2023

De acordo com a postagem, além de uma saudação nazista, o homem teria feito ofensas racistas dirigidas ao vocalista do Sepultura, o americano Derrick Green. Nas imagens é possível ver apenas o momento da agressão.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Ceará afirmou apurar "as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal" no show do festival de metal e se a vitima das agressões de fato cometeu crime de racismo e apologia ao nazismo. O órgão, ainda orienta que as pessoas lesadas registrem um boletim de ocorrência.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura as circunstâncias de uma ocorrência de lesão corporal, que teria ocorrido no bairro Centro – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza, conforme vídeo que circula em redes sociais. A PC-CE apura ainda as informações que dão conta que a vítima das agressões teria cometido crime de racismo e apologia ao nazismo. A Polícia Civil orienta às pessoas que foram lesadas a registrarem um Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade da Polícia Civil, para repassar mais detalhes sobre o caso. O BO pode ser feito, também, na Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegacia eletrônica.ce.gov.br.

A banda Sepultura, em nota enviada por e-mail à reportagem, afirmou que não irá admitir apologia ao nazismo e ofensas racistas em seus shows. Além disso, em alusão à forma como os fãs reprimiram o suposto agressor, a banda se posicionou contrária à ideia de "fazer justiça pelas próprias mãos".

"Vale lembrar que a apologia ao nazismo e ataques racistas são crimes previstos em lei no Brasil, que devem ser denunciados e punidos em conformidade com as leis vigentes", completa o comunicado.

Além do Sepultura, o festival Metal Weekend contou com apresentações de bandas como Angra, Corja, Steel Fox e Chemical Killers.

