Sob Lula, confiança na Presidência da República é a maior desde 2012

O nível de confiança dos brasileiros na Presidência da República atingiu o patamar mais elevado desde 2012. Segundo o Índice de Confiança Social (ICS), feito pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca, nesta terça-feira (18/7), 50 pontos, nove a mais que os 41 de seu predecessor, Jair Bolsonaro (PL), em 2022. O índice é medido em uma escala entre zero (nenhuma confiança) e 100 (confiança absoluta).

Por segmentos sociodemográficos, a pesquisa mostrou que os eleitores do Nordeste são os que possuem maior confiança em Lula, com 66 pontos, enquanto os eleitores do Norte e Centro-Oeste são os que possuem a menor confiança, com 42 pontos. Enquanto isso, o petista tem maior confiabilidade entre eleitores das classes D e E, e menor entre as classes A e B.

Por religião, Lula tem menor confiabilidade entre os evangélicos, com 43 pontos. Esse grupo, assim como os eleitores das classes A e B, se caracteriza por ter apoiado, majoritariamente, a candidatura à reeleição de Bolsonaro durante a corrida eleitoral de 2022.

Desde o início da realização do ICS, em 2009, o ano de 2018, último do governo Michel Temer (MDB), marcou a pior pontuação da percepção de confiança na Presidência, com 13 pontos. O melhor valor foi registrado em 2010, último ano do segundo mandato de Lula, com 69 pontos.

Governo federal

A percepção de confiança no governo federal também aumentou durante o primeiro semestre de 2023, indicando otimismo com o novo governo. O número saltou de 47, no último ano da gestão Bolsonaro, para 52 pontos, maior patamar desde os 53 pontos registrados em 2012.

A pesquisa do ICS foi realizada entre os dias 1º e 5 de julho deste ano, com um total de dois mil brasileiros maiores de 16 anos entrevistados em 127 municípios. Segundo o Ipec, o levantamento entrega um intervalo de confiança de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

