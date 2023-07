Saúde anuncia repasse de R$ 151 milhões para vacinação em estados e municípios

ID Isabel Dourado*

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez o anúncio durante o 37º Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Goiânia - (crédito: Julia Prado/MS)

O Ministério da Saúde vai liberar mais de R$ 151 milhões a estados e municípios para reforçar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes. O repasse do recurso faz parte das ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal.

O repasse dos recursos, que foi publicado hoje (18) no Diário Oficial da União (DOU), está previsto para acontecer em duas etapas: a primeira, com 60% do valor total e a segunda, após o fechamento das ações de microplanejamento.

Do total, R$ 13 milhões serão destinados aos estados e R$ 138 milhões, para os municípios. Segundo informações da pasta, a ideia é que estados e municípios se organizem e vejam as necessidades locais.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez o anúncio nesta segunda-feira (17/7), durante o 37º Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Goiânia (GO). Nas redes sociais a ministra falou da ação.

“Estamos descentralizando R$ 151 mi para essa ação inédita em estados e municípios, em planos regionais e locais adaptados a cada realidade, com base no trabalho da Opas”, escreveu.

Multivacinação antecipada

No Amazonas, no Acre e no Amapá a multivacinação já foi antecipada. A escolha dos estados busca conter doenças já eliminadas no Brasil, diante da queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos. O alerta é ainda maior pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira.

Os estados de Roraima, Maranhão e Pará serão os próximos estados a receber a campanha. No mês de agosto é a previsão do início das ações nas unidades de saúde desses estados.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil Quadrilha que trocou malas de brasileiras em aeroporto é alvo de operação

Quadrilha que trocou malas de brasileiras em aeroporto é alvo de operação Brasil Polícia apura possível caso de nazismo durante show do Sepultura

Polícia apura possível caso de nazismo durante show do Sepultura Brasil Justiça nega indenizar mulher que trabalhou desde os 7 anos sem salário

Justiça nega indenizar mulher que trabalhou desde os 7 anos sem salário Brasil Entenda o porquê de muitas academias não poderem usar o termo CrossFit

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.