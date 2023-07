Ed Estado de Minas

Homem invade apartamento e tenta esfaquear a ex durante o banho - (crédito: EM Gerais)

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na noite dessa segunda-feira (17/7), suspeito de invadir o apartamento da ex-companheira, de 28, e tentar esfaquear a jovem, que tomava banho. O caso aconteceu em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal havia se separado há 15 dias, e o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Eles tiveram uma discussão pouco antes do ataque. A mulher teria impedido o suspeito de entrar no imóvel e arremessado suas roupas pela janela.



Enquanto tomava banho, ela ouviu passos e suspeitou de uma invasão do apartamento. Em seguida, a luz do imóvel apagou e, ao sair do banheiro, ela se deparou com o ex-companheiro armado com uma faca.



Ela reagiu ao ataque com socos e chutes, conseguiu fugir seminua pelos corredores do prédio e gritou por ajuda aos vizinhos, que acionaram a PM. A vítima levou dois cortes, no ombro e no braço. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarzedo.



O suspeito fugiu, mas foi encontrado no apartamento do irmão, que mora no mesmo condomínio da vítima. O homem negou a agressão, dizendo que eles haviam apenas discutido. Ele foi levado para a delegacia.



A mulher descreve o ex-companheiro como ciumento, agressivo e afirma que ele tem problemas com bebida. Em depoimento aos policiais, ela também diz já ter sido agredida por ele. O casal estava junto há quatro anos, e tem um filho, cuja idade não foi revelada.

