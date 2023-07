Homem de 40 anos induz adolescente produzir pornografia e é indiciado

JA Jéssica Alves - Especial para o EM

A polícia não divulgou a cidade onde o homem mora - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Amapá indiciou um morador de Minas Gerais, de 40 anos, por induzir uma adolescente de 15 anos a produzir fotos e vídeos pornográficos e enviar para ele pelas redes sociais.

A delegada Áurea Uchôa, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), explicou que o homem trocou mensagens com a jovem pelo Instagram e WhatsApp. O contato foi iniciado em novembro de 2022.



Segundo a polícia, que não divulgou a cidade onde o homem mora, o suspeito dizia que a diferença de idade não era problema, já que era comum que homens da família dele namorassem meninas de 11 e 12 anos.

"Nas mensagens, a vítima era instigada a enviar fotos e produzir vídeos pornográficos. O indiciado iniciou o contato de uma forma carinhosa e emotiva, levando a vítima a crer que teriam um relacionamento. Contudo, poucos dias depois, já solicitou o conteúdo íntimo. Para convencer a vítima, ele dizia que ela era sua namorada, futura esposa e mãe de seus filhos, manipulando-a emocionalmente. Usou ainda o quadro de ansiedade e depressão da menor para receber o conteúdo explícito", explicou a delegada.



Em fevereiro deste ano, a família da adolescente descobriu as mensagens no celular e registrou a ocorrência.



A Polícia Civil não informou se há um mandado de prisão para o suspeito, mas confirmou que ele foi indicado e vai responder pelo crime, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.