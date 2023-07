Mulher viraliza ao mostrar como é morar no banheiro do trabalho

MD Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Qual a parte mais difícil após uma separação? Para Beatriz Modesto Gil foi encontrar um lugar para recomeçar. Moradora de Limeira (SP), ela se separou de um relacionamento de sete anos e teve que achar um lugar onde poderia morar e trabalhar. A opção que Beatriz encontrou foi alugar um cômodo comercial e passar a morar em um dos banheiros do local.

A jovem conta que é dona de um pet shop, trabalhando com banho e tosa de cãezinhos. Ela montou o negócio na casa onde morava. Então, após o término do relacionamento, ela perdeu também seu local de trabalho. Ela alugou um cômodo onde já funcionava um pet shop, já com as baias e algumas outras estruturas que permitiram que ela pudesse voltar a trabalhar.

Com isso, acabou o dinheiro e a saída foi se virar com o que tinha. Beatriz transformou um dos banheiros em um quarto, colocando uma cama e alguns artigos de cozinha. Ela então decidiu mostrar o seu recomeço nas redes sociais, que já utilizava para divulgar o trabalho.

Segundo Beatriz, o cômodo comercial possuía banheiro feminino e masculino separados, compostos também por um corredor estreito. Então, ela decidiu usar um deles para fazer de quarto, morando em apenas um 'cômodo'.

''E eu organizei tudo aí, deu certinho'', diz enquanto mostra sua rotina. Por conta da moradia improvisada, ela passa por alguns perrengues, como não poder comer de forma saudável, já que não tem como armazenar os alimentos.

Beatriz já conquistou mais de 60 mil seguidores ao compartilhar seu dia a dia nas redes. Ela também tira dúvidas de alguns internautas, como a pergunta se não havia nenhum familiar que pudesse abrigá-la após a separação. "Minha família mora em outra cidade e eu construí o pet e consegui vários clientes, preferi continuar tentando empreender, mas eles me dão muito apoio", esclareceu.



