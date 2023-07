Brasil fará missão humanitária no Canadá para combater queimadas

MS Mayara Souto

Incêndios florestais atingem o país desde março - (crédito: Handout / BC Wildfire Service / AFP)

Uma equipe brasileira realizará missão humanitária no Canadá para combater incêndios florestais que atingem o país desde março. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (19/7) e assinado pelo vice-presidente e presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

A Força Nacional enviará 21 agentes ao território canadense e outros 104 especialistas atuarão nas florestas mais afetadas. A Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores será responsável por coordenar coordenará a ajuda humanitária.

O período previsto para a missão começa nesta sexta-feira (21) e vai até 24 de agosto. Os brasileiros serão enviados para quatro províncias canadenses: Alberta, British Columbia, Quebec e Saskatchewan.

Integram a missão profissionais dos seguintes órgãos:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR)

Força Nacional de Segurança Pública (FNSP)

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão:

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina

Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Cooperam com a organização da missão os Ministérios da Defesa, dos Transportes e da Fazenda, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.