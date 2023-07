Pernambuco confirma 3ª morte de paciente com o superfungo Candida auris

CB Correio Braziliense

Mais uma pessoa infectada com o superfundo Candida Auris morreu, em Pernambuco. O paciente, um homem de 77 anos, estava internado no Hospital do Tricentenário, em Olinda e, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a morte foi provocada por outros problemas de saúde que não têm relação com a doença. A vítima morreu na terça-feira (18/7), mas a SES só confirmou o óbito nesta quarta-feira (19/7).

O homem foi o segundo paciente diagnosticado com o superfungo, em 14 de maio, mas deu entrada no hospital com uma infecção urinária que evoluiu e se agravou durante o tempo que ficou internado. Essa é a terceira morte de uma pessoa infectada com a Candida Auris em Pernambuco.

A primeira morte em decorrência do fungo foi confirmada em 16 de junho e a segunda em 5 de julho. Ambas as vítimas eram idosas, o primeiro tinha 63 anos e o outro 69. Ao todo, 11 pessoas foram colonizadas pelo superfungo em Pernambuco.

Nesses casos detectados, as pessoas estão com o fungo alojado no corpo, mas não foram infectadas, ou seja, não apresentam sintomas. Apesar de não estarem manifestando, cuidados especiais são necessários já que um descuido como uma ferida na pele ou o uso de cateter no hospital pode fazer com que o superfungo entre na corrente sanguínea e causa a infecção.

A Candida auris provoca febre e calafrios que não melhoram mesmo após tratamento com antibióticos. Em casos graves, pode afetar o coração, o cérebro e evoluir para uma infecção generalizada que pode levar à morte.

