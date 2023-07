Em menos de 10 dias, Minas registra 2 incêndios provocados por crianças

LF Luiz Fernando Figliagi — Especial para o Estado de Minas

Em menos de 10 dias, Minas registra dois incêndios provocados por crianças - (crédito: EM Gerais)

Uma criança de apenas cinco anos botou fogo em uma casa enquanto brincava com um isqueiro. O caso aconteceu nesta quarta-feira (19/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Esse foi o segundo caso no estado em menos de 10 dias.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ação aconteceu durante a manhã na Avenida Francisco Ribeiro, Bairro Segismundo Pereira.



A criança e o avô foram resgatados por vizinhos, que ajudaram a apagar as chamas. Nenhum dos dois teve ferimentos durante a ocorrência.



A estrutura da residência, assim como as partes elétrica e hidráulica, foram comprometidas e a família só deve voltar ao local depois dos reparos necessários.



Segundo caso com isqueiro

Uma criança de quatro anos morreu na última segunda-feira (10/7), em São Francisco da Glória, na Zona da Mata Mineira.



Ela brincava com um isqueiro junto com um amigo da mesma idade. O fogo se alastrou pelo local onde os dois estavam.



Um criança morreu e a outra foi internada em um hospital de Belo Horizonte com queimaduras de segundo e terceiro graus.

