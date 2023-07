Desaparecimento da menina Evellyn de 8 anos completa um mês

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

Passados 30 dias do desaparecimento do Evellyn Machado de Acácio, de 8 anos, a Polícia Civil ainda não tem pistas da menina. O sumiço dela está relacionado à morte da mãe, Katlyn Oliveira, de 32 anos, e da cabelereira Ana Raquel de Brito, da mesma idade. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, as investigações prosseguem, sob sigilo.

Os três crimes ocorreram em General Carneiro, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O sequestro de Evellyn e o assassinato da mãe dela ocorreram no dia 21 de junho. No mesmo dia, a cabelereira foi morta, e o corpo encontrado no dia seguinte.



Evellyn estava com a mãe, Katlyn, em um salão de beleza quando sofreu uma emboscada. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Katlyn é vista correndo no meio da rua. Ela é interceptada por um carro, e, em seguida, disparos são feitos na direção dela.



O corpo de Ketlyn foi encontrado caído em uma rua do Bairro Nações Unidas, também em Sabará.



Ana Raquel, proprietária do salão de beleza, em que mãe e filha estavam quando foram sequestradas, também foi morta. O corpo dela foi encontrado na noite do último do dia 22 de junho, dentro de um Chevrolet Onix Plus, que foi abandonado na BR-040, próximo ao Bairro Morada Nova, em Contagem, na Grande BH.

Durante o registro dessa ocorrência, o advogado da dona do veículo, que foi roubado, esteve no local, informando que o carro tinha sido localizado graças ao rastreador. O carro, com o corpo dentro, estava no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH.

O homicídio da mulher também está sendo apurado. De acordo com a corporação, quem tiver informações sobre a possível localização da criança, basta ligar no 0800 2828 197. O sigilo e anonimato são garantidos.

Tráfico de drogas

Publicações feitas por Katlyn, no ano passado, apontam que o crime pode ter sido motivado por desavenças da vítima com o ex-marido, que atualmente está preso, cumprindo pena por tráfico de drogas..

Em redes sociais, Katlin relata que teve uma separação conturbada e acusa o ex-companheiro de ter matado o namorado dela, em 2022. "Pergunto todos os dias a Deus: 'Por quê? Por que permitiu a esses covardes, que são acostumados a fazer covardia com os outros? Como Deus deixou eles tocarem na sua vida, um menino tão pureza que não tinha coragem de fazer mal a ninguém?'. Muito pelo contrário, só ajuda. Prova disso, que foi morto ao sair de casa para ajudar a um falso amigo. Deus, por quê? Tem coisas que aqui na Terra a gente nunca vai conseguir entender", escreveu

A mulher ainda conta que estava sendo pressionada por amigos do ex, devido ao envolvimento com outra pessoa depois do término. Em outra publicação, Katlin mostrou prints da conversa com o pai de Evelyn, em que o homem a "autoriza" a se relacionar com outras pessoas. "Ele sempre deixou claro que eu tinha o direito de viver a minha vida. Ele dizia que tinha ciência que ele deu ‘mole’ comigo, e tudo que ele tinha feito: as traições com mulheres da rua, com ex dele, com minhas falsas amigas, parentes etc."

