Quantos treinadores estiveram na Copa do Mundo Masculina e Feminina?

PT Pedro Tanure - No Ataque

Herve Renard comanda a seleção da França, na Copa do Mundo Feminina de futebol 2023 - (crédito: Khaled DESOUKI / AFP)

A Copa do Mundo Feminina de 2023, sediada na Nova Zelândia e Austrália, terá o segundo treinador na história a comandar seleções em Mundiais masculinos e femininos.

Depois de participar de duas Copas do Mundo – com o Marrocos na Rússia’2018, e Arábia Saudita no Catar’2022 – Hervé Renard irá estrear na competição feminina. Treinador assumiu a França em março deste ano, após a saída de Corinne Diacre.

O francês também treinou a seleções de Zâmbia e Costa do Marfim, mas não disputou Copas do Mundo por essas equipes.

Hervé Renard e as zebras em Copas do Mundo



Treinador de 54 anos foi o responsável por levar Marrocos novamente à Copa do Mundo depois de 20 anos de ausência. Na Rússia, Renard não conseguiu passar da fase de grupos com os Leões do Atlas. A equipe africana terminou na lanterna do Grupo B, atrás de Espanha, Portugal e Irã.

Em 2022, à frente da Arábia Saudita, também não avançou de fase mas protagonizou um dos momentos mais marcantes da edição. A Seleção Saudita foi a zebra da primeira rodada, ao vencer por 2 a 1 a Argentina de Messi, que se sagraria campeã no Catar.

Apesar da estreia com vitória, a equipe terminou na última colocação do Grupo C, que ainda contava com Polônia e México.

Além das presenças em Copas do Mundo, Hervé Renard conquistou a Copa Africana de Nações com a Zâmbia sobre a Costa do Marfim, em 2012. Depois de empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, os zambianos fizeram 8 a 7 nos pênaltis e levaram o inédito título.

Três anos depois, o francês conquistou mais um título na competição africana, no comando da Costa do Marfim. A final contra Gana terminou com empate sem gols e vitória nos pênaltis por 9 a 8.

Quem foi o primeiro treinador em Copas Feminina e Masculina?



John Herdman foi o primeiro técnico da história a comandar seleções em Copas do Mundo Masculina e Feminina. Ele era o técnico do Canadá na Copa do Mundo do Catar’2022, no retorno da seleção norte-americana depois de 36 anos de ausência.

Anteriormente, treinou as seleções femininas da Nova Zelândia nas Copas do Mundo de 2007 e 2011 e do Canadá em 2015.

Também no Canadá, Herdman teve sua primeira experiência no futebol masculino. Conduziu a equipe durante as Eliminatórias e conquistou a vaga direta ao Mundial.

No Catar, os canadenses saíram na primeira fase e terminaram na última posição do Grupo F, atrás de Marrocos, Croácia e Bélgica.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.