Homem tenta roubar farmácia, fica preso em telhado e morre

PF Pedro Faria — Estado de Minas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na madrugada desta quarta-feira (19/7). Ele invadiu uma farmácia na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte e, durante a fuga, acabou ficando preso no telhado e morrendo.



Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a tentativa de roubo aconteceu por volta de 1h da madrugada. Uma guarnição foi até o local após o acionamento do alarme e, por conta da pouca visibilidade e dificuldade em acessar o telhado do estabelecimento, não conseguiu encontrar o suspeito. Os militares suspeitaram que ele já teria fugido.



Durante a manhã, ao chegarem ao local, funcionários perceberam o corpo do homem no telhado, próximo de uma escada. A PM foi novamente acionada, junto do Corpo de Bombeiros (CBMMG). Os militares conseguiram retirar o corpo e constataram o óbito.



A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. Ainda não se sabe as causas da morte.

