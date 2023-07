Conheça Maali Abraham, a menina de 10 anos bilionária estrela do Tiktok

CS Cecília Sóter

A menina britânica Maali Abraham, de 10 anos, é sucesso nas redes sociais por compartilhar a vida de luxo que leva em Londres, na Inglaterra. Conhecida como 'a filha do bilionário', a garota soma 1,8 milhão de seguidores no Tiktok e 102 mil no Instagram.

Maali Abraham ficou conhecida depois que um vídeo viralizou no Tiktok, em que ela conta quanto custava os itens que ela estava usando. O valor somava 58.500 libras, o equivalente a R$ 360 mil.

Os pais, Adam e Emily Abraham, são administradores de lojas de luxo em Londres e Dubai. Embora se denominem bilionários, o patrimônio líquido da família não é conhecido.

Proprietária de um Mercedes G Wagon em uma cor metálica de unicórnio avaliado em R$ 2 milhões, Maali ostenta itens de grifes de luxo como Louis Vuitton, Gucci e Hermés, além de usar joias de diamante.

Alguns desses itens foram passados pelos pais como herança de família. "Ela tem algumas bolsas de grife que compramos ao longo dos anos. A Louis Vuitton Nano Speedy é a favorita dela", revelou a mãe da menina ao The Mirror.

Ainda segundo Emily, a jovem quer seguir os passos da mãe na carreira no mundo da moda de luxo.

"Ela gostaria de ser uma mulher como eu e assumir os negócios da família. Ela adora ver como todas as partes do negócio funcionam e se interessou muito pelo mundo do design. Ela já tem um conhecimento brilhante das bolsas, relógios e joias que vendemos, incluindo Chanel, Hermés e Rolex", contou.

A mãe afirma que, embora rodeada de privilégios, Maali não é uma criança mimada. “Entendo que muitos vídeos dão a impressão de que Moo é mimada, mas as pessoas não veem o que acontece nos bastidores. Ela não consegue tudo o que quer, mas aprecia o que consegue, porque ela vê o trabalho árduo necessário para poder comprar essas coisas", afirma.

