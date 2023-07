Copa do Mundo Feminina começa com marcas históricas

NA No Ataque

Vitória da Austrália teve recorde de público na Copa do Mundo Feminina - (crédito: Izhar KHAN / AFP)

A primeira rodada da Copa do Mundo Feminina, nesta quinta-feira (20/7), ficou marcada por quebra de recordes. Na estreia da anfitriã Austrália, mais de 75 mil torcedores acompanharam a partida contra a Irlanda, no Accor Stadium, em Sydney. Esse foi o recorde de público na história do Mundial feminino da Fifa e entrou para o top 10 dos maiores públicos em jogos da modalidade.

Ao todo, 75.784 torcedores compareceram ao Accor Stadium. Uma das favoritas ao título, a Austrália estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda, pelo Grupo B do Mundial. De pênalti, Steph Catley fez o gol do jogo.

Vitória e recorde da Nova Zelândia

A Nova Zelândia, outra anfitriã da Copa do Mundo Feminina de 2023, também fez história nesta quinta-feira. Com o público de 42.137, a equipe da casa venceu a Noruega, também por 1 a 0, no Eden Park, em Auckland. A artilheira Hannah Wilkinson foi a autora do gol.

A presença de mais de 42 mil pessoas registrou o recorde de público do futebol feminino na Nova Zelândia.

Maiores públicos da história do futebol feminino



Barcelona 5 x 1 Wolfsburg – Liga dos Campeões de 2021/2022

Público: 91.648 pessoas, no Camp Nou, em Barcelona

Barcelona 5 x 2 Real Madrid – final da Liga dos Campeões de 2021/2022

Público: 91.553 pessoas, no Camp Nou, em Barcelona

EUA 0 (5) x 0 (4) China – final da Copa do Mundo de 1999

Público: 90.185 pessoas, no Rose Bowl, em Los Angeles

Inglaterra 2 x 1 Alemanha – final da Eurocopa de 2022

Público: 87.192 pessoas, no Wembley, em Londres

Inglaterra 1 (4) x (2) 1 Brasil – Finalíssima 2023

Público: 83.132 pessoas, no Wembley, em Londres

EUA 2 x 1 Japão – final dos Jogos Olímpicos de

Público: 80.203 pessoas, no Wembley, em Londres

Inglaterra 2 x 1 Estados Unidos – amistoso em 2019

Público: 76.893 pessoas, no Wembley, em Londres

Austrália 1 x 0 Irlanda – Copa do Mundo de 2023

Público: 75.784 pessoas, no Accor Stadium, em Sydney

Inglaterra 1 x 2 Alemanha – amistoso em 2019

Público: 77.768 pessoas, no Wembley, em Londres

China 1 x 2 EUA – Jogos Olímpicos de 1996

Público: 76.489 pessoas, no Sanford Stadium, em Atlanta

