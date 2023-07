Mortes violentas intencionais no Brasil atingem menor número em 12 anos

ID Isabel Dourado*

As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio - (crédito: pacifico)

As mortes violentas intencionais (MVIs) tiveram uma queda de 2,4% no país no ano passado, de 48,4 mil para 47,5 mil vítimas. É o que indica o Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (20/7). O número é o menor desde 2011 quando a pesquisa teve início. As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio.

“Em termos relativos, a taxa de mortalidade ficou em 23,4 por grupo de 100 mil habitantes, recuo de 2,4% em relação ao ano de 2021”, apontou o documento.

Registro por região

Das cinco regiões do país, três tiveram alta nas mortes violentas intencionais: Sul (3,4%), Norte (2,7%) e Centro-Oeste (0,8%). As quedas ocorreram no Nordeste (-4,5%) e no Sudeste (-2%), o que puxou a redução geral dos números em todo o país. Segundo o relatório, também, as regiões Norte e Nordeste apresentaram reduções importantes nas mortes violentas intencionais. Na primeira, a redução foi de 2,7% e, na segunda, chegou a 4,5% de queda.



Apenas no Nordeste, o estudo apontou que cerca de 889 vidas foram poupadas, o que forçou a redução da violência letal nacionalmente. O Norte e o Nordeste ainda possuem os estados mais violentos do país. Em 2022 o Amapá, com taxa de MVI de 50,6 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média nacional, liderou o ranking de estado mais violento. O segundo mais letal é a Bahia, com taxa de 47,1 por 100 mil e, na terceira posição, vem o Amazonas, com taxa de 38,8 por 100 mil.



